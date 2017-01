Ab dem 31. Januar ist ja die komplette erste Season von Hitman auch als Disc-Version erhältlich. Zeitgleich erscheint auch ein neues Update, das jedoch nicht nur - wie bisher schon bestätigt - HDR-Support mit sich bringen wird.

In einer Pressemail bestätigte Square Enix heute nun, dass das kostenlose Update am 31. Januar 2017 das Stealth-Actionspiel Hitman auch um einen neuen Schwierigkeitsgrad erweitern wird. Dieser soll besonders herausfordernd sein, richtet sich also an echte Experten unter euch.

Der Professional-Modus bietet auch neue Spielelemente, separate Meisterschaftsstufen mit einzigartigen Belohnungen, optimierte Spielmechaniken und veränderte Verhaltensweisen der KI-Figuren. Zu den strikten neuen Regeln zählt beispielsweise, dass ihr nun erkannt werdet, wenn ihr verdächtige Objekte tragt. Die Qualität von Verkleidungen hängt davon ab, wie ihr den eigentlichen Besitzer erledigt habe. Außerdem darf nicht mehr beliebig oft abgespeichert werden.

Um den Professional-Schwierigkeitsgrad freizuschalten müsst ihr zuvor die Meisterschaftsstufe 20 in jedem Level erreicht haben. Anschließend ist der Modus für alle Story-Episoden bis auf den Prolog verfügbar.