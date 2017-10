Neue Inhalte in der Game of the Year Edition

Io Interactive hatte ja eine Ankündigung rund um Hitman in Aussicht gestellt - nun war es soweit. So wurde heute eine Game of the Year Edition des Spiels für November angekündigt; bisherige Käufer bekommen ein Update mit den neuen Spielinhalten.

Ab dem 07. November soll die neue Game of the Year Edition von Hitman für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Diese beinhaltet dann nicht nur alle bisher veröffentlichten Spielinhalte der ersten Staffel des Actiontitels, sondern darüber hinaus auch neue Inhalte, beispielsweise in Form einer Kampagne. Inhaber der regulären Version erhalten daher ein kostenfreies Update.

GotY Edition und Update umfassen vor allen Dingen die neue Kampagne namens "Patient Zero", die vier Missionen umfasst. Dabei muss Agent 47 eine globale Pandemie aufhalten, die ausgelöst wird, nachdem er seine Zielperson ausgeschaltet hat. Die Missionen verschlagen ihn dabei an vier verschiedene Orte, an denen es im Kampf gegen die Zeit um das Aufhalten der Verbreitung des Virus geht. Die vier Missionen sind in Bangkok, Sapienza, Colorado und Hokkaido angesiedelt, wobei sich die Karten "komplett anders" anfühlen und auch aussehen sollen. Unter anderem wird dies durch neue Gameplay-Elemente, Charaktere, Herausforderungen, Spielmechaniken, KI-Verhalten und auch Tageszeiten bewerkstelligt. Auch die HUD-Elemente wurden angepasst.

Neben der neuen Kampagne und der kompletten ersten Staffel sind zudem drei Anzüge mit passenden Waffen in der GotY Edition enthalten. Jede Waffenkombo dreht sich dabei um einen Escalation-Contract. Auch die neuen Escalation-Contracts werden über neue Spielmechaniken verfügen. Durch das Bewerkstelligen der Mission wird die entsprechende Waffe freigeschaltet. Und auch Elusive Targets werden ab dem 07. November zurückkehren.

Weitere Features neben den oben Genannten: Lightning-Verbesserungen in allen Missionen, Verbesserungen für die Xbox One X auf der Microsoft-Konsole und die Unterstützung der Tobii-Eye-Tracking-Technologie auf dem PC.