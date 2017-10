Das mittlerweile ja wieder unabhängige Entwicklerstudio IO Interactive hat sich weiter des erfolgreichen Franchise Hitman verschrieben. Auch im Oktober gibt es wieder neue Inhalte und darüber hinaus auch eine Ankündigung. Es wird also spannend!

Wie geht es mit der Hitman-Marke weiter? Diese Frage wird womöglich noch in diesem Monat beantwortet, denn IO Interactive wird im weiteren Verlauf eine Ankündigung tätigen. Aus einem Teaser-Bild geht hervor, dass diese für den 24. Oktober 2017 um 14:00 Uhr deutscher Zeit geplant ist.

Auch wenn eine mögliche zweite Staffel zum aktuellen Hitman nicht gänzlich auszuschließen ist, so hat das Studio zumindest bereits bestätigt, dass sich die Ankündigung nicht um eine Season 2 drehen wird. Es wird also durchaus spannend sein, was IO Interactive im Köcher hat.

Ungeachtet dessen gibt es zum derzeitigen Spiel im Oktober aber wieder frische Inhalte. Ab dem 13. Oktober wird es zehn neue Featured Contracts geben. Zudem gibt es ein neues Challenge-Pack auf allen Plattformen und später im Monat gibt es noch einmal zehn Featured Contracts.