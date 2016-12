Erinnert ihr euch an die Feuchten Banditen aus Kevin allein zu Haus? Im Hitman-Weihnachts-Update rechnet Agent 47 mit ihnen ab. Was werdet ihr mit Marv und Harry tun, damit ihr Weihnachtsfest unvergesslich wird?

Vor 25 Jahren haben Harry und Marv versucht, Kevin McCallisters Haus zu Weihnachten leerzuräumen. Bekanntlich hat der kleine Junge das Eigenheim seiner Großfamilie erfolgreich selbst verteidigen können und sie sogar kurz darauf nochmal in New York abwimmeln können. IO Interactive hat sich zum Weihnachtsfest genau an diese Geschichte erinnert und in einem passenden Update die neue Mission "Geschenkdiebe" hinzugefügt, die ihr in Paris spielen könnt. Das ganze Level ist mit Weihnachtsbäumen dekoriert, doch die beiden kriminellen Gesellen wollen die Stimung verderben.

Die Missionsbeschreibung lautet wie folgt: „Deine Ziele sind Harry ‘Smokey’ Bagnato und Marv ‘Slick’ Gonif, ein professionelles Team von Dieben, die derzeit in den Palais De Walewska einbrechen. Bagnato und Gonif sind beides Amerikaner, die nach einer Einbruchsserie und weiteren Verbrechen dazu gezwungen sind jetzt in Paris zu leben." Wie werdet ihr die beiden ihr Weihnachtsverbrechen büßen lassen?