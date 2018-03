Die zweite Episode des zwei Jahre alten Hitman, die nach Sapienza führt, könnt ihr momentan gratis spielen.

Auch wenn der Frühling zumindest auf dem Papier angekommen ist, hat das Studio hinter Hitman, IO Interactive, das Free Spring Pack angekündigt. Damit könnt ihr die zweite Episode des Spiels, die euch in das italienische Sapienza entführt, von heute an bis zum 3. April kostenlos spielen. Genug Zeit eigentlich, um das Kapital abzuschließen. Verfügbar ist die Aktion für PS4, PC und Xbox One. Sucht im Store der jeweiligen Plattform einfach nach dem namen des Events.

Das beste ist, sobald ihr die Episode heruntergeladen habt, gehört sie euch. In dem Paket enthalten ist die Hauptmission World of Tomorrow und 20 Mastery Level, die euch gleich mit zusätzlichen Waffen und anderen Gegneständen versorgen. Mit dabei sind die Excalation Contracts, Spezialaufgaben, Herausforderungen, Features Contracts und Achievements. Auch einige der Elusive Targets könnt ihr dafür wieder jagen.

Wer Hitman kostenlos spielen will, hatte im Dezember bereits die Gelegenheit, sich die erste Episode kostenlos zu sichern. Spannender ist aber die zweite Episode. Zur Erstveröffentlichung kostete ein Abschnitt auf Steam 7 Euro. Nachdem alle Kapitel veröffentlicht wurden, erschien aber auch eine vollständige Version von Hitman.