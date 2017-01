Ab dem 31. Januar wird die erste Staffel von Hitman als vollumfängliche Disc-Version erscheinen. Wer schon dabei ist, darf sich aber bereits jetzt über ein neues Elusive Target freuen. Außerdem steht eine dritte Bonus-Mission ins Haus.

Entwickler Io Interactive hat das 19. Elusive Target (wir berichteten) live geschaltet. Dabei handelt es sich um Walter "The Blackmailer" Williams, den ihr für sieben Tage in Paris finden könnt, um ihn auszuschalten. Wie gewohnt gibt es hierfür nur eine Chance, die ihr tunlichst nicht versauen solltet, um die Mission abzuschließen.

Apropos Mission: Die Entwickler kündigten mit "Landslide" außerdem die mittlerweile dritte Bonus-Mission zum Titel an, die pünktlich zum 31. Januar für alle Inhaber des Spiels zur Verfügung stehen soll. Diese kommt damit zeitgleich zum Januar-Update, das auch einen höheren Schwierigkeitsgrad beinhaltet.

"Landslide" bringt euch nach Sapienza zurück, wo das Festival del Paese gefeiert wird. Auf einer Piazza nähe des Hafens ist ein Konzert geplant und der Main Square hat sich in einen Marktplatz verwandelt. Euer Ziel in diesem Setting ist Marco Abbiati, der in seiner Heimatstadt Bürgermeister werden will.

Inhaber des Upgrade Packs bzw. der kompletten ersten Season erhalten diese Bonus-Mission kostenfrei. Auch in "The Bonus Episode" (früher "Summer Bonus Episode") ist diese enthalten; dieses Paket wird individuell erwerbbar sein. Das Paket umfasst alle drei Bonus-Missionen, also "The Icon", "A House Built on Sand" und "Landslide".

Zu guter letzt gibt es noch Neuigkeiten von einer anderen Front: Pünktlich zum Release der Disc-Version hat Lara Trautmann, Teilnehmerin an der Casting-Show "The Voice of Germany", ihren Tribute-Song "Kiss and Kill" veröffentlicht. Das Lied der bekennenden Hitman-Anhängerin könnt ihr euch im nachfolgenden Video anhören.