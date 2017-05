IO Interactive hat die neuen Inhalte für Hitman im Mai vorgestellt. Mit dabei: Ein neues Elusive Target.

Seit rund 14 Monaten tötet Agent 47 wieder in Hitman. Zur Feier startet IO Interactive ab heute eine ganze Welle neuer Inhalte. Den Anfang macht Elusive Target #24 "The BadBoy" der für 11 Tage in Sapienza auf einem Filmset zu finden ist. Wer es schafft, ihn auszuschalten, erhält den Italien Suit und den Winter Suit als Belohnung.

Weiter geht es mit zwei neuen Escalation Contracts, die ihr in Marrakesh und Sapienza spielen könnt. Sie erfordern wie immer fünf Stages für den erfolgreichen Abschluss. Dabei handelt es sich um The Bahadur Dexterity und The Zunino Disintegration. Darüber hinaus gibt es zehn weitere Contracts, die von Spielern erstellt und geteilt wurden. Unterdessen bereitet sich IO Interactive vermutlich auf die zweite Season von Hitman vor.