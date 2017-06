Nachdem sich Square Enix von IO Interactive getrennt hat, ist die Zukunft der Hitman-Franchise derzeit noch in der Schwebe. Der aktuelle Teil wird aber weiter mit frischen Inhalten versorgt.

So haben die Entwickler nun die Inhalte im neuen Monat Juni für das Spiel bekanntgegeben. Über den Monat verteilt dürft ihr euch demnach über einiges Neues freuen.

Ab dem heutigen 02. Juni geht es schon mit dem neuen Escalation-Contract "The Spaggiari Subversion" angesiedelt in Sapienza los. Zudem gibt es mit "The Asya Attunement" einen Escalation-Contract in Bangkok. Zehn neue Featured Contracts runden das erste Inhaltspaket im Monat ab.

Später im Juni wird es dann das mittlerweile 25. Elusive Target geben. Die Zielperson werdet ihr zehn Tage lang in Hokkaido jagen können. Außerdem wird es noch ein neues Spiel-Update mit Verbesserungen geben.