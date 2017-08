Die Inhalte, die im August in Hitman erscheinen sollen, sind bekannt. IO Interactive hat einen groben Zeitplan für den Monat bekanntgegeben und bringt neben neuen Herausforderungen auch eine besondere Art von Aufträgen.

Gute Nachrichten für alle Fans von Agent 47. IO Interactive hat die Inhalte bekanntgegeben, die im Laufe des Augusts ihren Weg in Hitman finden. Den Anfang macht bereits am 11. August das sechste Challenge-Pack namens The Art of Revenge. Das beinhaltet fünf neue Herausforderungen in Hokkaido. Jedem, der die Prüfungen besteht, winkt ein höheres Mastery-Level als bei den anderen Herausforderungen des Ortes. Wer alle fünf Challenges besteht, bekommt obendrauf noch ein besonderes Item, wobei IO Interactive nicht verrät, worum es sich dabei handelt.

Außerdem liefert der Entwickler noch eine frische Liste an Aufträgen dazu, die es in Hitman auszuführen gilt. Dieses Mal wurden diese von nur einem einzigen Spieler zusammengestellt: Der brasilianische Streamer Mendietinha ist für die Auswahl verantwortlich. Dadurch soll der Community gezeigt werden, wie die bekanntesten Spieler von Hitman das Spiel angehen. Einen konkreten Termin für die Aufträge gibt es noch nicht, sie sollen aber ebenfalls im August erscheinen.