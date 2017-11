Bericht: TV-Serie in Entwicklung

Auf die große Kinoleinwand hat es Hitman schon zwei Mal, 2007 und 2015, geschafft. Nun ist einem Bericht zufolge eine TV-Serie in Arbeit.

Wie die üblich bestens informierte Branchenseite Deadline berichtet, wird die Serie von Fox 21 und Hulu auf Basis der Videospiele von Io-Interactive entwickelt. Hulu ist ein bisher nur in den USA verfügbarer Streamingdienst á la Netflix, der in diesem Jahr mit The Handmaid's Tale bei den Emmys reihenweise Preise abräumen konnte, darunter auch für "Beste Dramaserie."

Für das Drehbuch hat man Derek Kolstad gewinnen können, der sich mit dem Drehbuch für den ersten John-Wick-Film einen Namen gemacht hat und auch das Drehbuch für den 2019 geplanten dritten Teil der Reihe mit Keanu Reeves schreibt.

Bei Fox 21 und Hulu hoffe man, die TV-Adaption von Hitman werde zu einem der Flagschiffe des Streamingdiensts, berichtet Deadline. Zu den Eigenproduktionen von Hulu zählen neben The Handmaid's Tale unter anderem The Path mit Aaron Paul (Breaking Bad), 11.22.63 - Der Anschlag mit James Franco (127 Hours) und Marvel's The Runaways.

Wann die Serie ausgestrahlt werden soll, ist bisher noch nicht bekannt. Offen ist auch, ob Timothy Olyphant wie schon in den Kinofilmen wieder in die Rolle von Agent 47 schlüpfen wird, oder die Rolle neu besetzt wird.