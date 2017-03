Io Interactive werkelt weiter fleißig an seinem aktuellen Action-Abenteuer Hitman und hat nun das mittlerweile 22. Elusive Target verfügbar gemacht.

Für insgesamt 168 Stunden könnt ihr ab sofort Jagd auf das 22. Elusive Target in Hitman machen. Dabei handelt es sich um die Mission mit dem Titel "Der Buchhalter". In dieser dürft ihr Jagd auf Pertti Järnefelt machen, einem global tätigen Unterwelt-Buchhalter, der von Strafverfolgungsbehörden in aller Welt für einen Mythos gehalten wird.

Wie gewohnt habt ihr nur einen Versuch, die Zielperson auszuschalten. Diese könnt ihr in Colorado finden. Vermasselt ihr es, gibt es keine zweite Chance. Ein passendes Video könnt ihr euch anbei ansehen.