Ab Freitag ist das inzwischen 18. Elusive Target in Hitman vorzufinden. Diesmal gelten dabei jedoch neue Bedingungen.

Entwickler IO Interactive gibt per Pressemitteilung bekannt, dass ab Freitag (13. Januar) um 14 Uhr deutscher Zeit das mittlerweile 18. Elusive Target in Hitman aufzuspüren sein wird. Es heißt "The Chameleon" und euer Auftrag besteht darin, Richard M. Foreman auf der Colorado-Map zu eliminieren und Dokumente zu entwenden.

Diesmal herrschen dabei jedoch verschärfte Bedingungen, denn es darf zum Erreichen der Ziele keinerlei Explosion herbeigeführt werden. Folglich muss innerhalb der sieben Tage, in denen das Elusive Target verfügbar ist, eventuell eine neue Taktik ausgetüftelt werden, um die Mission erfolgreich zu meistern.

Am 31. Januar erscheint die physische Version der ersten Staffel von Hitman für PS4, Xbox One und den PC.