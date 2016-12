Spieler des aktuellen Actionspiels Hitman dürfen sich auf die Jagd nach dem mittlerweile 15. Elusive Target begeben. Dieses ist in der Mission in Marrakesch zu finden.

Die Mission rund um das neue Elusive Target trägt den Namen "The Angel of Death" und führt euch in Person von Agent 47 nach Marrakesch, wo ihr euch auf die Jagd nach der harmlos erscheinenden alten Dame Etta Davis macht. Diese ist ehemalige Krankenschwester, die in Altenheimen und Krankenhäusern in Großbritannien mehrere Dutzend Patienten getötet haben soll.

Ab Start des neuen Elusive Target heute Nachmittag habt ihr insgesamt 168 Stunden Zeit, dieses auszuschalten. Wie gewohnt habt ihr für die Erfüllung des kniffligen Auftrags nur einen Anlauf; vermasselt ihr es, erhaltet ihr keine weitere Chance. Den zugehörigen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.