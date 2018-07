Der neue Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment hat zum kommenden Hitman 2 von Entwickler IO Interactive einen Wettbewerb ausgerufen. Dabei könnt ihr euch mit eurem Konterfei im Spiel verewigen.

Per Pressemeldung wurde nun der Startschuss für den Sniper-Assassin-Wettbewerb in Hitman 2 gegeben. Dabei werden eure Fähigkeiten als Scharfschütze auf die Probe gestellt.

Zur Teilnahme am Wettbewerb müsst ihr den nun verfügbaren Early-Access-Bonus in Form des eigenständigen Spielmodus "Sniper Assassin" herunterladen. Anschließend ist eine Registrierung für ein IOI-Konto erforderlich, ehe ihr im Solo-Modus rund um Agent 47 antreten könnt. Wer die meisten Punkte auf den Plattformen PC (via Steam), PS4 und Xbox One erzielt hat Anspruch auf den Hauptgewinn.

Bei besagtem Hauptgewinn werden euer Name und euer Abbild als zukünftiger Inhalt im für den 13. November 2018 geplanten Action-Sequel Hitman 2 verewigt. Der Contest läuft bis zum 06. November 2018. Der Gewinner jeder Plattform wird anhand der Bestenliste bestimmt. Teilnahmeberechtigt sind Spieler der Länder USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland, Spanien, Schweden, Dänemark, Österreich, Niederlande, Belgien, Australien und Neuseeland. Die weiteren Bedingungen zum Wettbewerb findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.