Entwickler IO Interactive und Warner Bros. haben heute mit "Welt des Auftragsmords" ein neues Feature für das Sequel Hitman 2 bestätigt, das die Spielwelt noch einmal spürbar erweitert.

Im Zuge des Features erwartet euch demnach das sogenannte "Hitman Legacy-Paket", das in die sich ständig erweiternde Spielwelt überarbeitete Schauplätze aus dem Vorgänger integriert. Konkret dürft ihr euch damit auch in Hitman 2 auf Einsätze in Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido freuen. Diese werden als DLC verfügbar sein.

Das "Hitman Legacy-Paket" spendiert außerdem mehrere neue Funktionen, darunter ein neuartiges Fortschrittssystem, das Verstecken in der Vegetation, verbesserte und realistischere Menschenmengen, einen Bild-im-Bild-Modus, die strategische Verwendung von Spiegeln, eine verbesserte KI, neue Gegenstände wie Koffer, Betäubungspistolen, Blendgranaten und mehr sowie neue Schwierigkeitsgrade.

Hitman 2 wird im Rahmen der "Welt des Auftragsmords" also ständig mit neuen Elementen und Modi bereichert und ihr müsst auch auf Inhalte des Vorgängers nicht verzichten. Wer das erste Hitman besitzt, erhält das "Hitman Legacy-Paket" als kostenlosen Download; die überarbeiteten Inhalte aus Season 1 stehen insoweit dann ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Wieviel im Übrigen für alle anderen Spieler für den DLC zu berappen ist, ist noch nicht bekannt.

Hitman 2 erscheint am 13. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Einen ersten Trailer zur heutigen Ankündigung gibt es anbei für euch.