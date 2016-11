Der bayrische Entwickler Solar Powered Games versucht sich gegenwärtig mit seinem ersten Projekt Highrisers sowohl bei Steam Greenlight als auch bei Kickstarter.

Wie die Entwickler nun bekanntgaben, ist ab sofort die Kickstarter-Kampagne zu Highrisers verfügbar; über die Crowdfunding-Plattform soll der Titel finanziert werden, wobei die Mannen einen Zielwert von 50.000 Euro ausgerufen haben.

Highrisers ist ein Urban-Survival-Rollenspiel, das über Steam Greenlight auch den Sprung auf die populäre Plattform Steam schaffen soll. Die Veröffentlichung ist voraussichtlich für Herbst 2017 auf dem PC eingeplant.

Ihr kämpft dabei mit vier Charakteren in einer postapokalyptischen Großstadt um das nackte Überleben. Das Stadtbild ist geprägt von Wolkenkratzern, in denen die Gruppe versuchen muss, alles zu finden, was sie zum Leben braucht. Je tiefer ihr in die einzelnen Stockwerke vordringt, desto unheimlicher und gefährlicher werden auch eure Widersacher.

Alle Charaktere verfügen jeweils über spezielle Fähigkeiten, deren Entwicklung sich via Skilltree beeinflussen lässt. Die Grafik ist im klassischen 16-Bit-Stil gehalten. Das Sammeln von Ressourcen, das Craften von Gegenständen und das Auffinden von Waffen, Nahrungsmitteln, Medizin und Werkzeugen gehört ebenfalls zu euren Aufgaben.