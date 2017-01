Heroes of the Storm

Spieler von Blizzards MOBA-Titel Heroes of the Storm dürfen sich ab sofort über einen weiteren spielbaren Charakter freuen.

Wie die Kult-Entwickler nun bestätigten, steht ab sofort der zuvor schon angekündigte neue Charakter Zul'jin zur Auswahl bereit. Der Kriegsherr der Amani kann ab sofort in Heroes of the Storm eingesetzt werden, um sich an den Elfen zu rächen und das ehemals verlorene Territorium zurückzuerobern.

Zul'jin wird im Spiel über folgende Fähigkeiten verfügen:

Verheerender Wurf: Schleudern Sie eine Axt in Zielrichtung, die den ersten zwei getroffenen Gegnern 130 Schaden zufügt und sie acht Sekunden lang markiert. Die nächsten drei automatischen Angriffe fügen markierten Zielen 50 % Bonusschaden zu.

Zwillingsäxte: Schleudern SIe zwei Äxte in einem weiten Kreisbogen. Verursacht 116 Schaden und verlangsamt Gegner pro Axttreffer zwei Sekunden lang um 15 %.

Regeneration: Kanalisiert und regeneriert im Verlauf von vier Sekunden 25 % der maximalen Lebenspunkte. Bewegungen oder erlittener Schaden brechen die Kanalisierung ab.