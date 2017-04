Heroes of the Storm

Ein weiterer Charakter aus Overwatch sowie erstmals auch eine Karte finden den Weg in Blizzards Heroes of the Storm. Es ist bereits der vierte Held aus dem Team-Shooter, der auch für den MOBA-Titel umgesetzt wird.

Die Entwickler von Blizzard haben den aus Overwatch bekannten Charakter Genji für Heroes of the Storm angekündigt. Der Assassine ist der vierte Held aus dem teambasierten Shooter, der nach Tracer, Lucio und Zarya den Weg in das Spiel findet. Er besitzt die gleichen Fähigkeiten wie in Overwatch und nimmt somit die Rolle eines agilen Schadensausteilers ein.

Auch die Overwatch-Karte Hanamura wird in einer angepassten Version für Heroes of the Storm erscheinen. Heroes of the Storm ist für PC erhältlich und setzt auf ein Free-to-Play-Modell.