Heroes of the Storm

Blizzard liefert erneut Frischfutter für das hauseigene MOBA Heroes of the Storm. Neben einer neuen StarCraft-Karte läuft eine weitere Overwatch-Heldin auf.

Erst vor wenigen Tagen wurde Heroes of the Storm um einen neuen Helden und eine frische Karte erweitert, jetzt folgt die nächste Inhaltsladung. In der Nacht auf Mittwoch wurde Blizzards MOBA um die Map "Sprengkopfmanufaktur" erweitert, auf der Spieler Sprengköpfe für Nuklearangriffe sammeln müssen. Gleichzeitig fügte die Schmiede die Overwatch-Heldin Zarya hinzu, die wegen eines umstrittenen Balancings aber unterdurchschnittlich schlecht abschneidet.

Apropos Balancing: Einige bereits bestehende Helden, vor allem Assassinen, wurden umfassend geändert. Zudem befinden sich nun andere Karten in der Map-Rotation, die bis Mitte Oktober 2016 die Matches dominieren werden. Die kompletten Veränderungen der Version 20.2 findet ihr auf dieser Website.