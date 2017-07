Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment hat heute wieder einmal einen neuen Helden im Nexus untergebracht. In Heroes of the Storm dürft ihr nun auf Admiral Stukov zurückgreifen.

Mit lebensspendenden Pathogenen und verlangsamenden Pusteln soll Admiral Stukov einen ganz eigenen Unterstützungsstil in Heroes of the Storm etablieren. Er wurde ins All geschossen, wiederbelebt, verseucht und geheilt, ehe die Verseuchung zurückkehrte und er Experimenten unterzogen wurde. Jetzt verbreitet er sein Elend im Spiel mit folgenden Fähigkeiten:

Heilpathogen – Infiziert einen verbündeten Helden mit einem Pathogen, welches das Ziel mehrere Sekunden lang heilt und auf nahe Verbündete überspringt.

Tiefenarm – Erschafft eine Fläche, die Gegner zum Schweigen bringt und pro Sekunde Schaden verursacht.

Massiver Stoß – Verlängert Stukovs Arm und schiebt den getroffenen gegnerischen Helden weg, bis er auf ein Hindernis im Gelände prallt.

Wie gewohnt kann auch Stukov im Spiel für Gold oder Juwelen gekauft werden. Das nachfolgende Video stellt den neuen Charakter ausführlicher vor.