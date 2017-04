So erhaltet ihr 20 Charaktere gratis

Heroes of the Storm

Ganze 20 Charaktere könnt ihr für Heroes of the Storm ab nächster Woche kostenlos erhalten. Die Aktion leitet das Update 2.0 ein.

Nächste Woche erscheint das Update 2.0 für Heroes of the Storm vom Entwicklerstudio Blizzard Entertainment. Für begrenzte Zeit habt ihr dann die Möglichkeit ein "Mega Hero Bundle" gratis zu erhalten. Dieses enthält 20 Charaktere, die auf eure gewünschte Rolle im Spiel angepasst sind. So könnt ihr beispielsweise das Paket mit Schadensausteilern oder aber die Heiler und unterstützenden Charaktere wählen. Das Angebot ist vom 25. April bis zum 22. Mai gültig.

Sollte das Paket Helden enthalten, die sich bereits in eurem Besitz befinden, dann erhaltet ihr dafür keine zusätzliche Belohnung. Das Update 2.0 bringt zahlreiche Neuerungen in das Spiel, darunter beispielsweise Lootboxen sowie einen neuen Held und eine zusätzliche Karte.

Heroes of the Storm - Hanamura Schlachtfeld Trailer Mit Hanamura erhält in Heroes of the Storm eine neue Karte aus Overwatch Einzug.