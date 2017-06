Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment veranstaltet in seinen Spielen ja regelmäßig saisonales Ingame-Events. Nun ist Heroes of the Storm wieder an der Reihe.

Ab sofort könnt ihr euch in Heroes of the Storm bis zum 24. Juli mit dem neuen Ingame-Ereignis namens "Sommer, Sonne, Badespaß" beschäftigen. Dabei könnt ihr euch diverse Preise schnappen.

Indem ihr in einem beliebigen Modus eine Partie gewinnt, erhaltet ihr jeden Tag ein Los für das begleitende Gewinnspiel. Einmal pro Woche werden dann aus allen teilnahmeberechtigten Spielern zufällig die Gewinner gezogen. Diese erhalten haufenweise Beutetruhen sowie Blizzard-Spiele, Helden-Skins, Illidan-Statuen und Spiele-PCs samt Zubehör. Zwei glücklichen Gewinnern winkt zudem eine kostenlose Reise für zwei Personen zur BlizzCon 2017.

Zudem gibt es auch die Chance auf die neuen Skins Sommerspaß-Tychus und Badespaß-Tracer, sowie auf Reittiere, Porträts, Emojis und Sprays. Das brandneue Heldenchaos namens "Ich glaub es hakt" lässt 10 Kleine im Bikini im 5 gegen 5 kämpfen.