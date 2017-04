Heroes of the Storm

Ein Event in Heroes of the Storm gibt euch die Chance zahlreiche Belohnungen abzugreifen. Darunter befindet sich auch ein neuer Skin für einen Overwatch-Charakter.

Durch das Spielen von Heroes of the Storm könnt ihr einen Skin für D.Va in Overwatch erhalten. Nachdem zuletzt Genji auch in Heroes of the Storm hinzugefügt wurde, wird D.Va aus dem teambasierten Shooter von Blizzard der nächste Charakter sein. Das neue Inhaltsupdate für den Titel bietet euch die Möglichkeit an einem vierwöchigen Event teilzunehmen. Jede Woche könnt ihr neue Belohnungen freischalten, darunter beispielsweise neue Reittiere oder Lootboxen.

Der neue Skin für D.Va widmet sich thematisch der Polizei und lässt sich nach Erhalt in Overwatch anlegen. Für Heroes of the Storm erhält D.Va ebenfalls ein von der Polizei inspiriertes Motorrad zur Fortbewegung.