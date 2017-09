Heroes of the Storm

Erneut warten neue Inhalte für Heroes of the Storm auf die Spielergemeinde. Diesmal bedient sich Blizzard wieder an Overwatch.

Blizzard hat weitere Inhalte für Heroes of the Storm angekündigt. Es handelt sich um zwei weitere Charaktere und eine zusätzliche Karte aus Overwatch. Bei den neuen Helden sprechen wir von Ana und Junkrat. Ana bleibt ihrer Rolle als Distanz-Heilerin treu und Junkrat übernimmt die Rolle eines Fernkampf-Assassinen.

Bei der Karte handelt es sich um "Volskaya Foundry", die auf der Overwatch-Karte "Volskaya Industries" basiert. Auf dieser wird es möglich sein, einen riesigen Mech-Beschützer für sein Team zu gewinnen, der von zwei Spielern kontrolliert werden muss. Ein Spieler übernimmt die Bewegungen und ein anderer schießt mit der Waffe auf die Feinde.

Ana und die Karte "Volskaya Foundry" sollen nächste Woche auf dem Testserver aufgespielt werden. Junkrat wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.