Heroes of the Storm

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird Heroes of the Storm am Donnerstag einen neuen Patch erhalten. Nicht nur wird es Änderungen am Spiel geben, sondern auch neue Inhalte.

Gute Nachrichten für Fans von Heroes of the Storm: Blizzard hat bekannt gegeben, dass am Donnerstag ein neuer, umfangreicher Patch erscheinen wird. Er wird nicht nur Änderungen an der Karte "Geisterminen" vornehmen und die Karte wieder in die Map-Rotation einfügen, sondern ihr werdet zusätzlich auch Zugriff auf Ragnaros erhalten.

Der Feuerfürst wird dabei zum Preis von zehn Euro oder im Rahmen des passenden Sparpaketes angeboten. Weiterhin wird am Donnerstag, mit einem Tag Verspätung, auch die dritte Saison des Titels starten.