Heroes of the Storm

Heroes of the Storm erhält eine neue Heldin aus dem WarCraft-Universum. Außerdem bietet euch das Mondfest die Chance auf exklusive Reittiere und Skins.

Die Entwickler von Blizzard haben eine neue Heldin und das Mondfest für Heroes of the Storm angekündigt. Die Blutelfin Valeera aus dem WarCraft-Universum reiht sich in das Heldenaufgebot des Titels ein. Ihre Rolle im Spiel wird Assassine sein und mit ihren Fähigkeiten kann sie sich unsichtbar an Feinde heranschleichen ehe sie Schaden austeilt.

Als neues Event findet vom 24. Januar bis zum 14. Februar das Mondfest statt. Dort gibt es neue Reittiere und Skins für die Helden zu ergattern. Ebenfalls Teil des Mondfests ist das sogenannte Hahnwettrennen. Hier handelt es sich um eine tägliche Quest, die ihr gemeinsam vor Spielbeginn mit euren Mitspielern absolvieren könnt. Ziel ist es, dem Hahn vor Ablauf der Zeit diverse Festtagsartikel zu bringen und ihn dadurch fortzubewegen. Schafft es der Hahn über die Ziellinie, dann erhaltet ihr 200 Gold.

Alle Spieler, die das Hahnwettrennen während des Mondfests 25 Mal erfolgreich erledigen dürfen sich außerdem über das Porträt des Mondfesthahns und das Mondfesthahn-Reittier freuen.