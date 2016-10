Heroes of the Storm

In wenigen Wochen startet Blizzard für Heroes of the Storm einen neuen Modus namens Heldenchaos.

Blizzard plant, einen neuen Spielmodus für Heroes of the Storm zu veröffentlichen. Heldenchaos (engl. Heroes Brawl) geht in zwei Wochen an den Start. Laut offizieller Beschreibungen wird es einzigartige Karten mit surrealen Wendungen und eigenen Regeln geben, die alles auf den Kopf stellen, was für euch in dem Spiel bisher als selbstverständlich galt. Neben wöchentlichen Belohnungen, die euch winken, müsst ihr entweder einen voreingestellten Helden spielen, werdet zufällig einem zugewiesen oder ihr könnt aus einer Auswahl wählen.

Bei den besonderen Arenen handeld es sich um die folgenden drei:

Bestraferarena: Sammelt Punkte, indem ihr gegnerische Helden und Bestrafer tötet. Das erste Team mit 100 Punkten gewinnt!

Tempel des Himmels: Erobert Tempel und nutzt ihre Energiestrahlen, um die gegnerische Zitadelle zu zerstören!

Gartenarena: Tötet die Gartenungeheuer und Unkrautler und sammelt ihre Samen. Das erste Team mit 100 Samen gewinnt!