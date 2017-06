Heroes of the Storm

Bereits vor geraumer Zeit wurde mit Malthael ein weiterer Charakter aus der Diablo-Franchise für Heroes of the Storm bestätigt. Nun ist dieser verfügbar.

Spieler von Heroes of the Storm dürfen sich ab sofort über den neuen Charakter Malthael freuen. Malthael, einst der Aspekt der Weisheit, hat beschlossen, den Ewigen Konflikt zu beenden, indem er in Gestalt eines Seelenernters alles vernichtet, was von dämonischer Verderbnis befallen ist, Menschheit inklusive. Mit Blick auf den Nexus bekommt Malthael nun folgende Fertigkeiten spendiert:

Mal des Todes – Malthaels Eigenschaft deckt von automatischen Angriffen getroffene Ziele (außer Gebäude) auf und fügt ihnen Schaden zu.

Seelenraub – Entzieht die Seelen der von Mal des Todes betroffenen Gegner in der Nähe, fügt ihnen Schaden zu und heilt Malthael für einen Teil des jedem Ziel zugefügten Schadens.

Geisterwanderung – Teleportiert sofort durch ein von Mal des Todes betroffenes Ziel, fügt ihm Schaden zu und erneuert Mal des Todes.

Asche zu Asche – Belegt einen gegnerischen Helden mit einem Todesurteil, das ihm nach 2 Sek. Schaden in Höhe der Hälfte seiner fehlenden Lebenspunkte zufügt.

Die Ankunft des neuen Charakters wird mit "Malthaels Pakt" auch mit einem kleinen Ingame-Event gefeiert, bei dem ihr euch Belohnungen sichern könnt. Dafür müsst ihr gemeinsam mit einem Freund 15 Partien in den Spielmodi "Gegen die KI", "Schnellsuche", "Ungewertet" oder "Gewertet" abschließen und dabei Helden aus dem Diablo-Universum spielen.

Belohnungen in Heroes of the Storm: Leorics Geisterrappe und eine epische Beutetruhe

Belohnungen in Diablo III für PC: Schwingen der Ghost-Königin

Das Ereignis beginnt am 13. Juni und läuft bis zum 26. Juni 2017. Malthael kann ab sofort im Spiel für Gold oder Juwelen gekauft werden.