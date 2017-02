Heroes of the Storm

Ein weiterer Charakter aus einer anderen Franchise von Blizzard Entertainment wird in Kürze Einzug in Heroes of the Storm erhalten.

Entwickler Blizzard erweitert das Roster von Heroes of the Storm weiter um spielbare Charaktere aus den hauseigenen weiteren Franchises. Dieses Mal ist der so erfolgreiche MOBA-Titel Overwatch am Zug, aus dem Lucio Correia dos Santos in Heroes of the Storm aufschlagen wird.

Lucio wird der dritte spielbare Charakter aus Overwatch sein, den ihr im Crossover-Multiplayer-MOBA zocken könnt. Die Entwickler ließen via Twitter durchblicken, dass dieser schon bald auf dem Public Test Realm verfügbar sein wird. In Heroes of the Storm werden die Fertigkeiten von Lucio dabei vergleichbar zu denen in Overwatch sein; allerdings wird ihm auch eine zusätzliche Fertigkeit spendiert.