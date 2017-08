Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment hat auf der gamescom alle großen Marken im Gepäck. Eine neue Karte in Overwatch, das neue Add-on in Hearthstone, ein neuer Koop-Kommandant für StarCraft II - doch was gibt es in Heroes of the Storm? Ein altbekannter WoW-Charakter erhält Einzug in das Spiel!

Mit Kel'Thuzad wurde ein neuer und schon seit längerem erwarteter Held für Heroes of the Storm anlässlich der gamescom in Köln angekündigt. Der untote Lord ist aus Naxxramas aus der Warcraft-Reihe bekannt und betrifft künftig auch den Nexus. Auf der Kölner Publikumsmesse kann Kel'Thuzad erstmals angespielt werden.

Weitere Details zum neuen spielbaren Charakter Kel'Thuzad sollen im Rahmen von Blizzards anberaumter Enthüllungszeremonie am Mittwoch, den 23. August 2017 bekannt gegeben werden. Daneben gibt es auf der Messe auch einen ersten Blick auf neue Skins wie zum Beispiel Sonya als Todesritter, Schreckenslord Jaina und Gruftkönigin Zagara. Auf der Bühne werden sich Persönlichkeiten aus der Community und Profis Live-Matches liefern.