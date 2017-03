Heroes of the Storm

Der Titel Heroes of the Storm ist in die Beta-Phase der Version 2.0 gestartet. Hier warten erhebliche Änderungen auf alle Spieler.

Alan Dabri, der Game Director von Heroes of the Storm, hat eine neue Ära für den Titel angekündigt. Das Update 2.0 bringt drastische Änderungen in das Spiel. Beispielsweise werden jetzt, ähnlich wie in Overwatch, Lootboxen als Belohnungen verteilt. Die übliche Ingame-Währung und Skins wurden abgeschafft und befinden sich entsprechend als Inhalte in den Boxen. Auch das Spielerlevel wurde abgeschafft und die Levelbegrenzung der einzelnen Helden ist nicht mehr limitiert. Das neue Spielerlevel ergibt sich aus der Summe aller erreichten Heldenlevel.

Schließlich gibt es auch noch eine neue Währung, die Scherben. Diese erhaltet ihr durch doppelte Beute in Lootboxen und könnt damit kosmetische Gegenstände erwerben, die sich noch nicht in eurem Besitz finden. Die Beta des Updates 2.0 ist derzeit im Gange und das komplette Update ist am 25. April verfügbar.