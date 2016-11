Heroes of the Storm

Blizzard krempelt sich für Heroes of the Storm die Ärmel hoch: In einer Sperrwelle entfernte die Schmiede zahlreiche Spieler, die immer wieder negativ auffielen.

In MOBAs wie Heroes of the Storm oder League of Legends schwirren täglich unzählige Spieler herum, die anderen durch Trolls und Beleidigungen den Spielspaß verderben. In Blizzards MOBA werden Personen in der Regel temporär von gewerteten Spielen ausgeschlossen - bei Wiederholungen verlängert sich die Sperre um ein Vielfaches. Nun scheint der Entwickler härter gegen Spielverderber vorzugehen.

Im offiziellen Forum teilte ein Community-Manager mit, dass Blizzard zahlreiche Accounts sperrte, die ihrem Team in Spielen aktiv geschadet haben. Darunter fallen Vergehen wie eine ständige Abwesenheit, fehlendes Teamplay oder auch Beleidigungen. Blizzard habe dafür zahlreiche Daten ausgewertet und daraufhin viele notorische Trolle permanent gesperrt. Auch die Anzahl der Beschwerden gegen Spieler wurden dabei berücksichtigt. Der Prozess sei insgesamt dreistufig gewesen, um keine unschuldigen Spieler aus dem MOBA zu entfernen.