Änderungen in der Saison 2017

Heroes of the Storm

Vergangenen Monat kündigte Blizzard größere Änderungen an, die ab 2017 auf die Wettbewerbsszene von Heroes of the Storm zukommen werden. Heute gibt es neue Informationen zur Saison 2017 mit Details zu den Qualifikationsrunden, den regionalen Turnieren, Playoffs, Crucibles, Open Division und mehr.

Die Qualifikationsrunden starten im November. Sechs Teams der bestehenden HGC Europa qualifizieren sich nach der BlizzCon 2016 in einer Reihe besonderer Turniere. Um die Achtergruppe zu vervollständigen, haben die beiden europäischen Teams der Fall Championship 2016, Team Dignitas und FNATIC, ihre Einladungen bereits erhalten. In der regulären Saison der HGC treten jede Woche acht der besten professionellen Heroes-of-the-Storm-Teams einer Region gegeneinander an.

Die gespielten Partien werden live übertragen. Die Zeiten sind dabei an die Hauptsendezeit der einzelnen Regionen angepasst. Matches in Nordamerika, Europa, China und Korea finden freitags, samstags und sonntags statt. Die drei jeweils besten Teams aus China, Europa, Korea und Nordamerika sowie Repräsentanten aus Lateinamerika, Australien/Neuseeland, Südostasien und Taiwan werden nach fünf Wochen in der regulären Saison entweder zum Turnier des Western oder Eastern Clash eingeladen. Die Turniere des Western und Eastern Clash finden je zweimal im Jahr statt.

Das Crucible bietet ambitionierten Teams der Open Division die Möglichkeit, sich ihren Weg in die Profiliga zu erkämpfen. Gleichermaßen müssen schwächelnde Teams der HGC ihren Platz gegenüber den Herausforderern aus der Open Division verteidigen, um ihren Anspruch geltend zu machen. Das bestplatzierte Team der Open Division kann sich seinen HGC-Gegner aussuchen und tritt gegen ihn im Best-of-seven-Format an. Der Sieger wird entweder Teil von oder verbleibt in der HGC. Das verbleibende Team der Open Division kämpft gegen das verbleibende Team der HGC, ebenfalls im Best-of-seven-Format und um den gleichen Preis: einen Platz in der HGC.

Nach zehn Wochen in der regulären Saison qualifiziert sich das bestplatzierte Team automatisch für den Mid-Season Brawl - ein Turnier, bestehend aus 12 Teams aller HGC-Regionen mit einem Preispool von 250.000 USD. Die Teams auf Platz zwei bis sechs der Liga kämpfen in einem Playoff um den verbleibenden Platz für den Mid-Season Brawl. Weitere Informationen zur nächsten Wettkampfsaison findet ihr auf der offiziellen Website.