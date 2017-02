Veröffentlichung in 2017 zugesichert

Eigentlich hätte Hellblade: Senua's Sacrifice bereits längst zu haben sein sollen, doch wir müssen uns weiter auf den Titel von Ninja Theory gedulden. 2017 soll sich das aber endgültig ändern.

Bereits im August 2014 war Hellblade angekündigt und später mit dem Untertitel Senua's Sacrifice versehen worde. Ninja Theory hatte sich zuerst länger nicht zu einem Termin geäußert, ehe man im Laufe des Jahres 2015 einen Release in 2016 zusicherte. In der Folgezeit wurde es diesbezüglich wieder still, bevor man Ende des Jahres eine Verschiebung offiziell kommunizierte.

Die Geschichte soll sich nun nicht wiederholen. Via Twitter bekräftigt der Entwickler nun, dass man die zuletzt kommunizierte und zugesicherte Veröffentlichung in 2017 auch tatsächlich einhalten wolle. Der Indie-Titel wurde immer und immer wieder um frische Features erweitert, so dass das Warten hoffentlich tatsächlich bald ein Ende haben wird. Einen konkreteren Termin über die pauschale Jahresangabe hinaus nannte Ninja Theory aber noch nicht.

Hellblade: Senua's Sacrifice erscheint 2017 für PC und PlayStation 4.