Schon lange befindet sich mittlerweile Hellblade: Senua's Sacrifice in der Mache. Nun gibt es für Fans und Entwickler gleichermaßen endlich Licht am Ende des Tunnels.

Nach langer Entwicklungszeit wird Ninja Theory im Sommer dieses Jahres endlich Hellblade: Senua's Sacrifice veröffentlichen. Mit dem 08. August 2017 nannte man nun einen konkreten Erscheinungstermin, der gleichermaßen für PC und PlayStation 4 gilt.

Der Titel war bereits 2014 als ausschließlich digitales Spiel angekündigt worden. Nun werden auch Vorbestellungen auf den Plattformen GOG, Steam und PlayStation Store entgegen genommen. Frühentschlossene müssen für die Vollversion 29,99 Euro berappen. Auf der PS4 erhaltet ihr ein Bonus auch ein Dynamic Theme für die Konsole; PC-Spieler können sich eine digitale Kurzgeschichte in Comic-Form sichern, die von Creative Director Tameem Antoniades geschrieben wurde.

Man sei glücklich, nach über drei Jahren Entwicklungszeit nun endlich einen Termin nennen zu können, heißt es in einer Stellungnahme der Macher. Der Titel falle in etwa halb so umfangreich aus wie ein reguläres AAA-Spiel und koste daher auch nur rund den halben Preis. Dennoch wolle man mit Hellblade echte AAA-Qualität abliefern. Im März hatte das Spiel die Alpha-Phase erreicht.