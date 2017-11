Quantic Dream ist bekannt für seine interaktiven und narrativ fesselnden Spiele wie Heavy Rain oder Beyond: Two Souls. Ehemalige Mitarbeiter haben nun ein eigenes, unabhängiges Studio gegründet.

Caroline Marchal hatte bei Quantic Dream keinen geringeren Posten als den des Lead Game Designers bei PS4-Erfolgstiteln wie Heavy Rain und Beyond: Two Souls inne. Während das Team um David Cage derzeit ja am vielversprechenden Detroit: Become Human werkelt, geht Marchal eigene Wege. Zusammen mit weiteren Veteranen von Quantic Dream und Sony hat sie nun das unabhängige Entwicklerstudio INT./NIGHT aka Interior Night gegründet.

Interior Night hat seine Niederlassung im britischen London und Marchal fungiert künftig nicht nur als Studiogründerin, sondern auch als Creative Director. Des Weiteren sollen andere namhafte Mitarbeiter von Sony und Quantic Dream künftig bei Interior Night tätig werden, so dass vom Studio durchaus Einiges zu erwarten sein dürfte.

Der neue Entwickler möchte vor allen Dingen auch neue Schichten ansprechen, die sich vielleicht nicht direkt für Videospiele interessieren, jedoch ein Faible für qualitativ hochwertiges Storytelling haben. In gewisser Weise setzt man damit auch weiter auf die Ausrichtung von Quantic Dream, denn beispielsweise auch Heavy Rain wurde von vielen ja weniger als klassisches Spiel sondern eher als fesselnder interaktiver Film gesehen.

Mit künftigen Projekten möchte man daher auch erwachsenes TV-Publikum ansprechen, darunter beispielsweise Fans der Serien "Breaking Bad" oder auch "Fargo". Die künftigen Titel sollen die Gamer Spielmechaniken quasi vergessen lassen, so dass sich diese voll und ganz auf eine emotionale Verbindung mit den Charakteren und der Story einlassen können sollen. Wir sind gespannt! Ein Erstlingswerk wurde zunächst nicht angekündigt.