Paradox Interactive hat heute mit dem Sunflower-Update das erste große Update zum Strategiespiel Hearts of Iron IV veröffentlicht.

Der neue Patch bringt durchaus weitreichende Änderungen mit sich, denn es tut sich was in vielen verschiedenen Spielbereich. So werden nicht nur die KI sowie die Benutzeroberfläche optimiert, auch die Spielbalance und die historische Datenbank des Spiels werden überarbeitet und angepasst.

Friedensverhandlungen werden künftig nach einem anderen System geführt, das der Community entstammt. Dieses basiert auf einem Design des Steam-Nutzers Neutrino. Für Multiplayer-Partien gibt es eine neue Hotjoin-Funktion, über die ihr bereits laufenden Partien beitreten könnt. Benutzerdefinierte Schwierigkeitseinstellungen erlauben es, die Stärken von Deutschland, Italien, Frankreich und der Sowjetunion im Detail anzupassen. Andere Nationen können nun ebenfalls unabhängig werden.

Die komplette Übersicht über alle Änderungen könnt ihr hier in den offiziellen Foren nachlesen.