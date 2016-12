Hearts of Iron IV: Together for Victory

Noch im aktuellen Monat Dezember soll die erste vollwertige Erweiterung zu Hearts of Iron IV veröffentlicht werden. Das bestätigte Paradox Interactive heute.

Beim Add-on handelt es sich um Together for Victory, das Hearts of Iron IV um frische Inhalte und Features bereichern soll. Zum US-Preis von knapp 15 Dollar ist das gute Stück ab dem 15. Dezember 2016 in der kommenden Woche zu haben. Im weiter unten folgenden Entwicklertagebuch gewähren euch die Macher schonmal tiefere Einblicke.

Hearts of Iron IV: Together for Victory soll auch als Modell für künftige Add-ons fungieren, denn solche sind im gleichen Umfang gleich zu mehreren geplant. Die erste Erweiterung bringt euch neue Gameplay-Optionen für Nationen fernab der großen Streitmächte im Zweiten Weltkrieg. Im Fokus stehen dieses Mal Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und die Raj aus Indien. Mit diesen lassen sich alternative Geschichten erleben, so dass ihr in Südafrika beispielsweise eine kommunistische Revolution anführen oder Kanada zu einem Faschistenstaat machen könnt.

Ein neues Autonomie-System, mehr auswählbare Anführer, ein Kampf-Logbuch und mehr sind ebenfalls Features der Erweiterung.