Hearthstone: Heroes of WarCraft

Der Start der März-Saison in Hearthstone verlief ganz schön holprig. Dafür entschuldigt sich Blizzard mit einem Geschenk.

Tagelang fehlender Zugriff zur Rangliste sorgten vergangene Woche bei vielen Hearthstone-Fans für Frust. Blizzard wollte eigentlich einige Umstellungen an den gerankten Spielen in Hearthstone vornehmen, doch irgendwas ist dabei ganz schön schiefgelaufen. Nun möchte sich der Entwickler für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Noch in dieser Woche soll die Wiedergutmachung erfolgen. Wann genau, das steht allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Das Team hat sich bereits offiziell für die Probleme entschuldigt und die Entschädigung für die Unannehmlichkeiten konkretisiert. Im Laufe der Woche werdet ihr drei Kartenpackungen der neuesten Erweiterung Kobolde & Katakomben geschenkt bekommen. Einlösen könnt ihr die dann über das Geschenke-Symbol in der Battle.net-Desktop-Anwendung. Wenn ihr die Mobile-Version spielt, müsst ihr euch nur in Hearthstone einloggen.