Hearthstone: Heroes of WarCraft

Mit Hearthstone: Heroes of WarCraft hat Blizzard Entertainment abermals einen Volltreffer gelandet. Eine Umsetzung des Sammelkartenspiels für die Switch wollte das Studio letztes Jahr nicht gänzlich ausschließen. Nun hat sich Blizzard erneut geäußert.

Noch im November 2017 betonte Blizzard Entertainment, dass es zwar noch keine Arbeiten an einer Switch-Umsetzung von Hearthstone: Heroes of WarCraft gebe, gänzlich ausschließen wollte man eine solche Spielvariante in Anbetracht des Erfolges der Nintendo-Plattform aber zunächst nicht. Dennoch sieht es nun für eine solche Spielversion mittlerweile eher schlecht aus.

Darauf lässt nun ein neues Interview mit Dean Ayala schließen, seines Zeichens Principal Game Designer der jüngsten Spielerweiterung "Kobolde & Katakomben". Gegenüber PowerUp! sagte Ayala nun in Bezug auf die Gerüchte um eine Switch-Fassung: "Es gibt keine Pläne dafür, Hearthstone auf die Nintendo Switch zu bringen."

Damit äußert sich Ayala nun gänzlich konträr zu Senior Game Designer Peter Whalen, der eben auf der BlizzCon 2017 eine solche Spielversion eben "nicht ausschließen" wollte. Entweder hat man sich seither in den vergangenen zwei Monaten bei Blizzard Entertainment ein abschließendes Bild gemacht und einer Switch-Fassung eine Absage erteilt, oder aber man ist sich intern uneins. So oder so: Gegenwärtig solltet ihr nicht zuviel auf ein Hearthstone für die Switch geben.