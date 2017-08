Blizzard Entertainment bewirbt die Erweiterung Ritter des Frostthrons für Hearthstone europaweit mit einem Eis-Truck. In zwei deutschen Städten habt ihr die Chance, das frostige Gefährt selbst zu erleben.

In Kürze erscheint die neueste Erweiterung für das Kartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft von Blizzard Entertainment. Passend dazu starten die Entwickler eine Werbekampagne und schicken auf der Eiscremezitadellen-Tour des Lichkönigs vom 11. bis zum 26. August einen Truck mit Eis und Slushies auf die Straßen Europas. In Deutschland macht der Wagen in Berlin und in Köln während der gamescom halt. Die genauen Termine könnt ihr der Übersicht entnehmen:

12. August: Paris, Frankreich – Parvis de La Défense – 11:00–19:00 Uhr

14. August: Lille, Frankreich – Place François Mitterand – 12:00–20:00 Uhr

16. August: Brighton, Großbritannien – Jubilee Square – 11:00–19:00 Uhr

21. August: Warschau, Polen – Arkadia-Einkaufszentrum – 12:00–20:00 Uhr

23. August: Berlin, Deutschland – Sony Center – 9:00–19:00 Uhr

25.–26. August: Köln, Deutschland – gamescom city festival – 15:00–23:00 Uhr

Als Besucher habt ihr neben dem Eis auch die Chance, via WLAN-Hotspot ein paar Runden Hearthstone zu spielen und einige Cosplayer zu treffen. Außerdem steht ein riesiger Kartenrahmen für Fotos zur Verfügung. Mit dem Hashtag #IceCreamCitadel könnt ihr diese dann in sozialen Netzwerken teilen und Preise gewinnen.

Die Erweiterung Ritter des Frostthrons erscheint am 11. August 2017 und bringt 135 neue Karten in das Spiel.