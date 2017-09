Oktoberbrawl und Beute via Twitch Prime angekündigt

Hearthstone: Heroes of WarCraft

Mitglieder von Twitch Prime dürfen sich auf Inhalte für Hearthstone freuen. Blizzard startet in Kooperation mit Twitch ebenfalls einen speziellen Brawl.

In Kooperation mit Twitch hat Blizzard angekündigt, dass es als Teil des Oktoberbrawls für Hearthstone: Heroes of WarCraft verschiedene Inhalte für Mitglieder von Twitch Prime geben wird.

Im Oktoberbrawl treten zwei Teams bestehend aus bekannten Spielern wöchentlich gegeneinander an. Der Kniff an der Sache ist, dass diese mit neuen Accounts starten und die Community ihren Teams mit erspielten Kartenpackungen unter die Arme greifen kann. So erhaltet ihr zwei Kartenrücken, die jeweils eine Mannschaft repräsentieren. Gewinnt ihr mit diesen Kartenrücken gewertete Spiele, dann erhöht sich die Chance des gewählten Teams auf mehr Kartenpackungen.

Jede Woche erhalten die Teams eine feste Anzahl an Packungen aus bestimmten Erweiterungen des digitalen Kartenspiels. Alle Duelle werden auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Hearthstone zu sehen sein und das Finale findet im Oktober auf der Twitchcon statt.