Hearthstone: Heroes of WarCraft

Das wöchentliche Kartenchaos erhält diesmal ein heroisches Gewand. Die Teilnahme erfordert den Einsatz von Ingame-Währung oder Echtgeld.

Blizzard hat für diese Woche ein etwas anderes Kartenchaos in Hearthstone: Heroes of WarCraft angekündigt. Dieses muss erst erworben werden, bevor ihr daran teilnehmen könnt. Im Vergleich zu den sonstigen Varianten geht es diesmal darum, dass ihr euch aus verschiedenen Karten ein Standarddeck erstellt und möglichst viele Spiele gewinnt. Solltet ihr 12 Siege erreichen, dann erhaltet ihr 50 Kartenpackungen, 1095 Arkanstaub, 1105 Gold und drei legendäre goldene Karten. Bei drei Niederlagen seid ihr aus dem Kartenchaos ausgeschlossen und erhaltet für die erreichte Anzahl an Siegen eine entsprechende Belohnung.

Die Teilnahme am heroischen Kartenmodus kostet 9,99 Euro oder 1000 Ingame-Gold. Ab dem 19. Oktober könnt ihr mit eurem gewählten Deck die Jagd auf die höchste Siegesserie beginnen. Hearthstone: Heroes of WarCraft ist für PC und mobile Geräte erhältlich.