Blizzard Entertainment hat seinem erfolgreichen Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft mal wieder ein frisches Update spendiert. Unter anderem erwartet euch ein zeitlich begrenzter Arena-Modus mit exklusiven Karten.

Um die Spieler in Hearthstone bei der Stange zu halten, hat Blizzard Entertainment einen weiteren Patch zum Sammelkartenspiel veröffentlicht. Dabei wird mit dem "Verwirrtshaus" ein neuer Arena-Modus eingeführt, der mit exklusiven Karten lockt.

Im neuen Spielmodus treffen alternative Realitäten aufeinander und es herrscht Chaos. Vom 11. Juni bis zum 02. Juli gibt es im Zuge dessen dann thematisch passende, exklusive Karten, die jedoch nicht sammelbar sind. Kurzum: Die Karten werden nur in diesem Spielmodus vorkommen. Wer die zugehörigen Quests bewältigt, kann sich Gold und Arkanstaub als Belohnung sichern. Die erste Arena-Runde ist kostenlos und so könnt ihr euch direkt ins Getümmel stürzen.

Wer seine Kartensammlung aufpimpen will, der bekommt ebenfalls zwei neue Möglichkeiten an die Hand. So gibt es nun das Schnellstarterpaket, das euch insgesamt 10 Kartenpackungen für 7,99 Euro einbringt. Dabei sind jeweils zwei Kartenpackungen aus dem Hauptspiel sowie den Erweiterungen "Der Hexenwald", "Kobolde & Katakomben", "Ritter des Frostthrons" und "Reise nach Un'Goro". Das Paket kann beliebig oft erworben werden, allerdings gilt das Angebot nur bis 19. Juni um 19:00 Uhr.

Und zu guter letzt gibt es am 13. Juni eine Kartenbescherung. Wer sich an diesem Tag in Hearthstone einloggt, der erhält eine kostenlose goldene Klassikpackung mit goldenen Karten. Alle weiteren Details zu den einzelnen Neuerungen gibt es hier auf dem offiziellen Blog.