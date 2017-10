Das Gasthaus des Sammelkartenspiels Hearthstone: Heroes of WarCraft heißt in der kommenden Woche einen neuen Helden willkommen. Diesen könnt ihr auch kostenlos ausprobieren.

Mit Hearthstone hat Blizzard ja ebenfalls wieder einen Erfolgstitel gelandet, der sich weiterhin größter Beliebtheit unter PC- und Mobile-Spielern erfreut. Kein Wunder, dass es stetig frischen Nachschub für das Sammelkartenspiel gibt, als Nächstes nun eine neue Heldin. Dabei handelt es sich um die Hexenmeisterin Nemsy Nimmertot, die euch als Alternative ab dem 17. Oktober zur Verfügung stehen wird.

Diesen Charakter könnt ihr euch kostenlos erhalten, indem ihr ab dem 17. Oktober an einem Fireside-Chaos in den eröffneten Gasthäusern für Fireside Gatherings teilnehmt. Worum handelt es sich dabei? Fireside Gatherings werden von Spielern selbst veranstaltet und ermöglichen es, mit alten und neuen Freunden gemeinsam an öffentlichen Orten zu zocken. Das exklusive Fireside-Chaos diesen Monat ist Dreamteam, bei dem Teilnehmer vor Ort Zweierteams bilden und in einem Kartenchaos gegeneinander antreten. Um mehr über Fireside Gatherings zu den Schlotternächten zu erfahren, könnt ihr den offiziellen Blog besuchen.