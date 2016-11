Wer unseren Live-Ticker von der Eröffnungsveranstaltung auf der diesjährigen BlizzCon verfolgt hat, der weiß es bereits: Mit Hearthstone: Die Straßen von Gadgetzan wurde die nächste Erweiterung zum Sammelkartenspiel offiziell angekündigt.

Es handelt sich um die mittlerweile vierte vollwertige Erweiterung zum Erfolgstitel Hearthstone aus dem Hause Blizzard. Dabei sollen die Licht- und Schattenseiten des Lebens in Gadgetzan - eine für WoW-Gamer nicht gerade unbekannte Stadt - beleuchtet werden. Das Kartenpaket wird zum Sonderpreis von 44,99 Euro in den Vorverkauf gehen.

In Azreroths größter Handelsstadt wimmelt es nur so von Schmugglern, Attentätern und Magienutzern, die ihr in Form neuer Karten nun selbst erleben könnt. Insgesamt wird es im Add-on satte 132 neue Karten geben, die ihr im Spielverlauf einsetzen dürft. Dabei ziehen drei Verbrecherbanden die Fäden: die waffenschmuggelnde Gassenhauer-Gang, die Attentäter des Jadelotus und die manahungrige Kabale. Jede Bande bietet den drei auserwählten Hearthstone-Klassen Vorzüge, die den anderen nicht zur Verfügung stehen. Das wiederum wird natürlich auf die Deck-Zusammenstellung Auswirkungen haben.

Das Vorverkaufspaket zum Preis von 44,99 Euro wird 50 Kartenpackungen der neuen Erweiterung beinhalten und kann einmalig pro Account im offiziellen Shop erworben werden. Im Übrigen lassen sich einzelne Kartenpackungen wie gewohnt im Arenamodus gewinnen bzw. durch Gold oder Echtgeld erwerben.