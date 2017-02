Blizzard Entertainment hat mit seinem Sammelkartenspiel Hearthstone voll ins Schwarze getroffen. Kein Wunder also, dass man fleißig weiter an Add-ons zum Titel werkelt.

Nach Whipsers of the Old Gods und Die Straßen von Gadgetzan scheint bereits die nächste Erweiterung zum Sammelkartenspiel Hearthstone in Arbeit zu sein. Diese Vermutung legt nun zumindest der im Netz aufgetauchte Werdegang einer Sprecherin nahe, der via Reddit ausgegraben wurde.

Lani Minella, die diverse Sprecherrollen übernimmt und bereits für Hearthstone vor dem Mikrofon stand, hat in ihrem Resumé nun womöglich den Namen der nächsten Erweiterung geleakt. Dort führt sie nämlich auch auf, dass sie an Hearthstone: Lost Secrets of Un'Goro gearbeitet hat, nachdem sie zuletzt bereits ihre Stimme für Whispers of the Old Gods lieh.

Zu den von Minella vertonten Charakteren sollen Golakka Crawler, Pteradactyl, Anklesaur, Hydra und Brontosaurus zählen. Unterdessen hat sich Blizzard selbst zu einem solchen Add-on noch überhaupt nicht geäußert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.