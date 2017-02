Erst kürzlich hat Blizzard den Fahrplan in Bezug auf Hearthstone für das neue Jahr 2017 kommuniziert. Morgen sollen die Neuerungen ausführlicher vorgestellt werden.

Drei vollwertige Erweiterungen plant Blizzard Entertainment in diesem Jahr für das Sammelkartenspiel Hearthstone ein, dazu dann auch noch diverse Änderungen. Das hat man unlängst so bestätigt. Am morgigen Dienstag dürft ihr diesbezüglich weitere Details erwarten.

Heute hat Blizzard nämlich kurzerhand einen Livestream angekündigt, in dem die Entwickler persönlich weitere Einblicke in das gewähren wollen, was die Zukunft des Spiels bereithält. Interessierte dürfen am morgigen 21. Februar ab 20:00 Uhr via Twitch einschalten. Die Übertragung zum "Jahr des Mammuts" in Hearthstone wird in englischer Sprache zu sehen, wobei auf die Erweiterungen samt Missionen und auch das wilde Format eingegangen wird.