Blizzard Entertainment sorgt bereits in Kürze für Nachschub und wird in wenigen Tagen die neue Erweiterung Reise nach Un'Goro zum Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft veröffentlichen.

Mit Hearthstone: Reise nach Un'Goro wurde das neueste Add-on zum Sammelkartenspiel bereits vor einiger Zeit angekündigt, einen konkreten Release-Termin nannte Entwickler Blizzard Entertainment jedoch noch nicht. Das hat sich nun zum Wochenende geändert.

Reise nach Un'Goro wird das bereits 2014 veröffentlichte Spiel von Kult-Entwickler Blizzard Entertainment demnach ab dem 06. April 2017 erweitern. Dann dürfen sich Spieler auf 135 nagelneue Karten, Charaktere und zahlreiche neue Fertigkeiten freuen. Diese neue Fertigkeiten implementieren auch einige neue Spielmechaniken in das Sammelkartenspiel, darunter die neuen Quest-Karten, bei denen ihr bestimmte Aufgaben erfüllen müsst, um anschließend von einem Bonus zu profitieren.

Gleichzeitig fällt mit dem Release der Erweiterung auch der Startschuss für die neue Saison namens "Jahr des Mammuts". Im Zuge dessen rotieren einige Karten früherer Add-ons aus dem Standard-Modus heraus und sind nur noch im Wild-Format verfügbar.