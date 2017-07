Hearthstone: Heroes of WarCraft

Im Rahmen der bevorstehenden Publikumsmesse gamescom in Köln soll auch herausgefunden werden, welche Nation das beste Team im Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft stellt.

So veranstaltet Blizzard Entertainment die offiziellen Hearthstone Global Games im Rahmen der gamescom. Das Turnier soll am 25. und 26. August 2017 über die Bühne gehen und wird in Köln seinen krönenden Abschluss finden.

Neben Ruhm und Ehre für das Heimatland steht natürlich auch der finanzielle Erfolg auf dem Spiel, denn der Preispool der Hearthstone Global Games liegt bei beachtlichen 332.000 US-Dollar. Um das Preisgeld streiten sich die vier letzten Teams in der Endphase des Turniers, darunter auch noch zwei aus Europa.

Vertreten sind demnach noch die Ukraine sowie die Tschechische Republik. Die Erstgenannten haben auf dem Weg ins Halbfinale mit den Niederlanden einen der Favoriten ausgeschaltet. Daneben geben sich auch noch die Teams aus den Vereinigten Staaten sowie aus Südkorea die Ehre in Köln.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch mit den Teamkadern sowie den bisherigen Ergebnissen vertraut machen. Das Turnier werdet ihr auch im Rahmen einer Twitch-Übertragung verfolgen können.